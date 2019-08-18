с чего всё началось

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Происшествия Ресторан загорелся в центре Новосибирска Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился без ведома семьи Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью.

Культура Рок-фестиваль «Железный таз» пройдет в Ессентуках Совсем скоро для любителей рок-музыки Ставрополья наступит самый настоящий праздник - 21 августа в 10:00 стартует рок-фестиваль «Железный таз».

Футбол Глава комитета по этике РФС: за слова Дзюбы положена дисквалификация Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который раскритиковал работу арбитра Алексея Матюнина после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Религия Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

Футбол Миллер прокомментировал эпизоды с судейством в матче против «Ахмата» Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал спорное судейство в матче "Зенит-Ахмат", в ходе которого арбитр не засчитал два гола петербургской команды и не поставил пенальти.

Шоу-бизнес Шубская и Овечкин впервые показали лицо годовалого сына Хоккеист Александр Овечкин и модель Настасья Шубская впервые показали фотографию своего сына. 18 августа малышу исполнился ровно год.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Недвижимость В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».

Здоровье Что может вылечить хрен? При артрите, подагре и артрозе помогают натирки из хрена. Жевать хрен (не глотать) полезно при насморке и гайморите.

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

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