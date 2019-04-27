Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый каналВести ПК в Воронеже 04:48

Фильм должен был выйти сегодня, в субботу, 27 апреля, в 10 часов 15 минут. Вместо него был показан фильм про святую Матрону, сообщает ТАСС. Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
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Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»

Комсомольская правда04:52

Первый канал снял с эфира документальный фильм про «Голос.Дети»

Lenta.ru05:54

Фильм про победу дочери Алсу на «Голосе» снят с эфира Первого канала

Газета.Ru05:31

Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»

РИА Новости06:28

«Первый канал» снял с эфира фильм про шоу «Голос.Дети» после скандала

РБК04:50

Программа о шоу «Голос.Дети» не вышла в эфир после скандала

News.ru04:35

Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»

ТАСС04:13
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Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили беременную Меган Маркл

Обновлено вчера в 13:00
Музыка

Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал

В результате первый номер, согласно итоговым подсчетам, получил 61,8% голосов телезрителей, а второй - 56,5%. Казалось бы, что зрители должны смириться со столь убедительной победой Микеллы.
Обновлено вчера в 23:08
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Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
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Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
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По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
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Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Авто

25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche

Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
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Шоу-бизнес

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В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) внесла изменения в регламент матча за звание чемпиона мира. Увеличено число партий с 12 до 14.
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Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
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Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО

В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
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Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
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Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

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Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж

Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
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При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР завил, что в следующем году и в последующие годы может потребоваться около 100 миллиардов рублей для погашения расходов на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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