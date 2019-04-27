Культура
Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый каналВести ПК в Воронеже 04:48
Фильм должен был выйти сегодня, в субботу, 27 апреля, в 10 часов 15 минут. Вместо него был показан фильм про святую Матрону, сообщает ТАСС. Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Шоу-бизнес
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Музыка
Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал
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Обновлено вчера в 23:08
Политика
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
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На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Религия
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Происшествия
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Авто
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Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
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Армия и оружие
МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»
Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
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Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Спорт
ФИДЕ изменила регламент матча за звание чемпиона мира по шахматам
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) внесла изменения в регламент матча за звание чемпиона мира. Увеличено число партий с 12 до 14.
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Шоу-бизнес
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
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Песков назвал возможное время проведения «Прямой линии» с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным может состояться летом нынешнего года.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
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В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
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Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
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Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж
Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
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Футбол
Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за травмы
Нападающий «Реала» Карим Бензема не сможет принять участие в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано».
Обновлено в 08:16
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
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Париж, который в прошлую субботу посетили девять тысяч "жилетов" (это треть от участников протестов по всей стране), также не останется без их внимания.
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Путин назвал объем средств на выдачу паспортов жителям Донбасса
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР завил, что в следующем году и в последующие годы может потребоваться около 100 миллиардов рублей для погашения расходов на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено в 05:23
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В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
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Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40