Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый каналВести ПК в Воронеже 04:48

Фильм должен был выйти сегодня, в субботу, 27 апреля, в 10 часов 15 минут. Вместо него был показан фильм про святую Матрону, сообщает ТАСС. Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

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