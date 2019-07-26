Политика

Доклад: «вмешательство РФ» не изменило итоги выборов в СШАМосковский Комсомолец 15:30

Доклад сенатского комитета конгресса США подтвердил отсутствие влияния якобы имевшего место российского вмешательства на результаты президентских выборов 2016 года.
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Конгресс США назвал недоказанным «влияние» РФ на президентские выборы 2016 года

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