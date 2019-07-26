Политика
Доклад: «вмешательство РФ» не изменило итоги выборов в СШАМосковский Комсомолец 15:30
Доклад сенатского комитета конгресса США подтвердил отсутствие влияния якобы имевшего место российского вмешательства на результаты президентских выборов 2016 года.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Происшествия
КНДР привезла на задержанное российское судно воду
Северокорейская сторона доставила на борт задержанного российского судна "Сянхайлинь-8" в порту Вонсан воду, сообщил РИА Новости Замдиректора судовладельца Сергей Седлер.
Обновлено в 03:33
Общество
В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Иран провел запуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:58
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Политика
Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера
После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
Обновлено в 17:37
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56
Игры
Появились первые оценки Wolfenstein: Youngblood от прессы
За день до релиза игровая пресса выпустила рецензии на Wolfenstein: Youngblood. Оценка игры на Metacritic составила 77 баллов.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Космос
В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства
В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.
Обновлено в 15:16
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Подмосковье несовершеннолетняя девушка выпала из окна квартиры
Из окна квартиры на четвертом этаже новостройки в подмосковной Ивантеевке выпала несовершеннолетняя девушка.
Обновлено в 20:06
Экономика
Иностранные бизнесмены в России раскритиковали арест Дельпаля
Продление ареста партнеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю вызывает непонимание и обеспокоенность, говорится в заявлении Франко-российской торгово-промышленной палаты и советников по внешней торговле Франции.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 16:17
Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах
Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Энергетика
ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз
Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Микки Рурк сыграет в фильме "Брат-3" за $300 тыс. Об этом 24 июля сообщило издание StarHit со ссылкой на режиссера кинокартины Стаса Барецкого.
Обновлено в 21:12
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58