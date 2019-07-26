Политика
Доклад: «вмешательство РФ» не изменило итоги выборов в СШАМосковский Комсомолец вчера в 15:30
Доклад сенатского комитета конгресса США подтвердил отсутствие влияния якобы имевшего место российского вмешательства на результаты президентских выборов 2016 года.
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Конгресс США не обнаружил влияния «российского вмешательства» на итоги выборов
Вечерняя Москвавчера в 15:45
Сенат США отрицает влияние «российского вмешательства» на итоги выборов-2016
Коммерсантъвчера в 16:20
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Политика
Россияне с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву
Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Хоккей
«Куньлунь» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба
Соглашение с китайским клубом на один год продлил Зак Юйэнь. В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 35 матчей и набрал два (1+1) очка.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Происшествия
Подросток проломил голову приезжему в Москве
Между 16-летним подростком и 38-летним приезжим возник конфликт, в результате которого парень ударил мужчину по голове, а затем скрылся.
Обновлено в 02:29
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Футбол
«Барселона» озвучила цену за Коутиньо
Испанская "Барселона" назвала цену, за которую готова отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:38
Транспорт
В России отложили введение новых автомобильных номеров на год
Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.
Обновлено в 03:56
Авто
FAW планирует привезти в Россию две новинки
Компания FAW планирует расширить в 2020 году линейку в России до трех моделей, а в 2021-м – до четырех.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфет
В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Культура
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Общество
Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Политика
Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.
Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова надела купальник маленького размера
Подписчики высказались, что размеры балерины больше не соответствуют размеру купальника, а кто-то предположил, что она надела маленький купальник, чтобы грудь смотрелась больше.
Обновлено в 01:01
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено 24 июля в 06:29
Футбол
Лерой Фер вернулся в «Фейеноорд»
Обновлено вчера в 16:29