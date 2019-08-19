Происшествия

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в СШАГазета.Ru вчера в 20:50

Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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с чего всё началось
Согласно докладу
 от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв.
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