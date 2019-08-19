Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в СШАГазета.Ru вчера в 20:50
Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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с чего всё началось
Согласно докладу от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв.РИА Новостивчера в 19:41
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Теннис
Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP и чемпионской гонки
Российский теннисист Даниил Медведев вошел в топ-5 обновленного рейтинга ATP.
Обновлено в 01:54
Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Гаджеты
Глава Xiaomi намекает на возможную дату презентации Redmi Note 8
Пользователи сети спросили представителя компании возможна ли презентация телевизора Redmi совместно с новым Redmi Note 8. Глава Xiaomi ответил на вопрос смайликами, а среди них был и смайл с поднятым вверх пальцем.
Обновлено в 04:25
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
Взрыв под Северодвинском: станции мониторинга радиации не дают данные
Как отметил Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва 8 августа на военном полигоне ВМФ России под Северодвинском в Архангельской области.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом
Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса.
Обновлено 17 августа в 17:02
Общество
Минздрав предложил создать физкульт-брейки на работе
Минздрав России предложил работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:39
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу
Напомним, вокзал прекратил свою работу в августе 2014 года из-за обстрелов со стороны боевиков ВСУ.
Обновлено в 01:39
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.
Обновлено в 04:00
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Филарет заявил о желании Константинопольского патриарха ликвидировать Киевскую патриархию
Константинопольский патриарх Варфоломей считает необходимым как можно скорее ликвидировать Киевскую патриархию, заявил председатель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.
Обновлено в 03:30