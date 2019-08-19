с чего всё началось

Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

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