с чего всё началось

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ из Национального архива безопасности США.

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

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Политика В Германии призвали США отменить антироссийские санкции Санкции Соединенных Штатов против России не принесли долгожданного результата, ограничительные меры необходимо отменить, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете B. Z. По его словам, власти Германии хотят урегулирования конфликта на востоке Украины, в котором ежедневно гибнут люди.

Происшествия В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».

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Футбол Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе» Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:0. «Матрасники» вышли вперед на 23-й минуте, когда Киран Триппьер выполнил подачу с фланга, а Альваро Мората точно пробил головой.

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Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.