Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭСLenta.ru вчера в 21:22
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ из Национального архива безопасности США.
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с чего всё началось
Согласно докладу от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв.РИА Новостивчера в 19:41
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В США опубликовали рассекреченный доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Росбалтвчера в 23:40
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