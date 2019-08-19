с чего всё началось

Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Общество Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.

Общество К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.

Происшествия Две женщины погибли в ДТП в Усть-Ордынском Около половины девятого вечера в воскресенье, 18 августа, в поселке Усть-Ордынский произошло ДТП, в котором погибли две женщины 24 и 44 лет.

Политика Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.

Происшествия В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.

Музыка Бледный проведет в Таре Сибирский фестиваль искусств В городе Тара Омской области прошла первая рабочая встреча инициативной группы Сибирского фестиваля искусств с представителями областного правительства и районной администрации, сообщает tp-tara.ru.

Шоу-бизнес Лиза Галкина зажигательно станцевала перед своим племянником В какой-то момент Лиза Галкина пускается в пляс. Судя по всему, ей пришлась по душе игра на гитаре своего племянника.

Общество Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

Единоборства Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

Происшествия ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.

Авто В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Политика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Таджикистан бежит впереди перевода Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.

Происшествия Ресторан загорелся в центре Новосибирска Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.

Шоу-бизнес Елена Бирюкова выходит замуж Звезда ситкома «Саша+Маша» в чем-то повторила судьбу своей героини. Экранный супруг долго не решался позвать ее замуж.

Кино Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока» Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.

Транспорт Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.

Футбол Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес.

Энергетика Выявлены регионы России с самым доступным бензином Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.

Армия и оружие В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.

Политика В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.