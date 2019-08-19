Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в СШАГазета.Ru вчера в 20:50
Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Согласно секретному докладу, направленному 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после аварии на ЧАЭС американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв.РИА Новостивчера в 19:41
Подробнее о событии
Показать все источники
В США опубликовали рассекреченный доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Росбалтвчера в 23:40
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Общество
Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников
Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:22
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Две женщины погибли в ДТП в Усть-Ордынском
Около половины девятого вечера в воскресенье, 18 августа, в поселке Усть-Ордынский произошло ДТП, в котором погибли две женщины 24 и 44 лет.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Музыка
Бледный проведет в Таре Сибирский фестиваль искусств
В городе Тара Омской области прошла первая рабочая встреча инициативной группы Сибирского фестиваля искусств с представителями областного правительства и районной администрации, сообщает tp-tara.ru.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Лиза Галкина зажигательно станцевала перед своим племянником
В какой-то момент Лиза Галкина пускается в пляс. Судя по всему, ей пришлась по душе игра на гитаре своего племянника.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Единоборства
Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо
Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Таджикистан бежит впереди перевода
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено вчера в 09:58
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж
Звезда ситкома «Саша+Маша» в чем-то повторила судьбу своей героини. Экранный супруг долго не решался позвать ее замуж.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено вчера в 13:08
Транспорт
Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе
Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес
Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес.
Обновлено вчера в 15:53
Энергетика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков
У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.
Обновлено вчера в 04:38
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира
Обновлено вчера в 18:40