Политика
Доклад Мюллера: российские хакеры взломали почту КлинтонГазета.Ru вчера в 16:52
"Специальный прокурор выяснил, что правительственные хакеры из России успешно взломали компьютеры и получили письма от близких к кампании Клинтон людей и организаций демократической партии и публично распространили эти материалы", - говорится в документе.
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с чего всё началось
В письме, который подготовило ведомство конгрессу, уточняется, что по результатам расследования не было обнаружено сговора или координации действий Дональда Трампа и его команды с Россией в ходе президентских выборов в 2016 году.Народные новостивчера в 18:50
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