Политика
Доклад Мюллера назвали победой ТрампаLenta.ru 11:40
Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа. Такое заявление сделали его юристы, его передает CNN.
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После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился в финансировании российским правительством незаконного вмешательства в выборы 2016 года, но не обнаружил сговора кампании Трампа и других американцев.
— Уильям Барр, американский политикREGNUM 10:15
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Политика
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