Доклад Мюллера назвали победой ТрампаLenta.ru 11:40

После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился в финансировании российским правительством незаконного вмешательства в выборы 2016 года, но не обнаружил сговора кампании Трампа и других американцев.

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