Политика
Доклад Мюллера: Трамп-младший связывался с WikiLeaksRT на русском 12:35
Сын американского президента Дональд Трамп — младший вступал в контакт с сотрудниками WikiLeaks во время предвыборной кампании в США в 2016 году. Об этом свидетельствует доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Авто
Renault получила ОТТС на кроссовер Renault Arkana
Сегодня в базе Росстандарта появилось ОТТС на кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 12:25
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Политика
Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 16:07
Футбол
«Челси» и «Славия» забили семь голов на двоих
«Челси» оказался сильнее «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинале турнира лондонцы сыграют против «Айнтрахта».
Обновлено в 16:50
Экономика
Меньше половины россиян в регионах относят себя к среднему классу
С 2014 по 2018 годы число граждан в регионах страны, которые приравнивают себя к среднему классу, сократилось в среднем с 56% до 45%.
Обновлено в 08:24
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
«Весна — неизбежность перемен»: Анфиса Чехова сменила имидж
Телеведущая Анфиса Чехова почувствовала ветер перемен и решила обновить стрижку.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Политика
Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву
Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
Обновлено в 04:36
Политика
Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко
Обновлено в 14:20
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Транспорт
Транспортная развязка свяжет старые и новые Химки
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин встретится в четверг с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой Минтранса Евгением Дитрихом, чтобы выслушать их предложения по транспортным развязкам для соединения старых и новых Химок.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В России объявили о выходе из ДРСМД ещё в начале 2018 года
Специалисты обращают внимание, в статье упоминается о том, что целый ряд стран имеет ракеты средней дальности, запрещённые ДРСМД, что может означать, что Россия достаточно давно владела информацией о том, что США и НАТО обладали запрещёнными ракетами, однако ключевым событием стали безосновательные обвинения в адрес России, что именно она нарушила договорённости.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина поделилась мнением о новом составе группы Serebro
Новый состав группы Serebro будет исполнять старые хиты, придуманные Ольгой, но она на это не обижается.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Общество
На майские за город: Tele2 рассказала, что взять с собой для хорошего отдыха
Близятся одни из самых ожидаемых «каникул» – майские праздники.
Обновлено в 09:58
Общество
Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году
Новый набор в отряд звездоплавателей объявит в 2019 году Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено в 18:58
Авто
Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу
Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара
Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43