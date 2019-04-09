Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиардаВести.Ru вчера в 21:53

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Политика Путин одобрил выдачу гражданам России генетических паспортов Владимир Путин одобрил получение гражданами РФ генетических паспортов, что станет возможным уже к 2025 году.

Происшествия Мужчину насмерть сбила иномарка возле плотины в Челябинске Мужчина погиб под колесами автомобиля в Челябинске. Инцидент произошел утром 9 апреля недалеко от плотины.

Футбол Дубль Азара принес «Челси» победу над «Вест Хэмом» "Челси" на своем поле одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Экономика Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.

Политика Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".

Общество Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.

Экономика Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.

Кино В США скончался актер Сеймур Кэссел По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Происшествия У Александра Шестуна забрали все Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.

Политика Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.

Экономика В 2018 году создатель Twitter получил зарплату в размере 140 центов Зарплата исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году 140 центов (около 90 рублей), сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Политика Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.

Экономика РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами "Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.

Общество На Дальнем Востоке обнаружили предприятия-фантомы по продаже икры Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области выявило пять новых предприятий-фантомов, торгующих красной икрой в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщается 9 апреля на сайте ведомства.

Происшествия Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе Самолёт, следовавший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе в связи с плохим самочувствием пассажира.

Политика В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Политика Президент Бразилии не исключил участия во вторжении в Венесуэлу Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.

Политика США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашукджи США запретили въезд в страну 16 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве в генконсульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Футбол Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Экономика Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами Исследование опубликовано на сайте ВБ. Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода.

Шоу-бизнес Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.

Футбол «Болонья» разгромила «Кьево» в матче Серии А «Болонья» одержала победу над «Кьево» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Здоровье Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.