Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиардаВести.Ru вчера в 21:53
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
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Генпрокуратура сообщила о хищении 1,6 млрд рублей в «Ростехе» и «Роскосмосе»
Коммерсантъвчера в 23:31
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