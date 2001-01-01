Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиардаВести.Ru 21:53
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
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«Нибиру, капут!»: в небе над Германией замечено НЛО – NASA пытается расшифровать сигнал
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Трамп уволил главу Секретной службы США
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