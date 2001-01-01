Общество

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиардаВести.Ru 21:53

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
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Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

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