Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%Известия вчера в 18:01
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия".
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Общество
Эксперты выявили накрутку при голосовании на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке
Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Общество
За дачниками начнут следить с помощью дронов
С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
Обновлено в 03:07
Политика
Инцидент у «Приразломной»: Москва и Амстердам урегулировали спор
Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году.
Обновлено в 09:52
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Авто
Около 500 кроссоверов Audi Q5 попали под отзыв в России
Обновлено в 09:58
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Политика
«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже
Выведение газотранспортной системы (ГТС) из под контроля «Нафтогаза» по модели OU (ownership unbundling), на которой настаивают власти Украины, может привести к проигрышу российскому «Газпрому» в новом арбитраже.
Обновлено в 08:01
Политика
Фракция «Народный фронт» вышла из парламентской коалиции в Раде
Спикер Верховной рады Андрей Парубий в свою очередь объявил, что коалиция "Европейская Украина" прекратила существование, и также призвал начать консультации по формированию нового большинства.
Обновлено в 06:24
Общество
В России могут изменить правила прохождения техосмотра
Сегодня в Госдуме должно состояться второе чтение законопроекта, в котором предлагается изменить процедуру прохождения техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 00:45
Происшествия
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело
Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальное тело. Голливудская дива опубликовала в Instagram новое фото.
Обновлено в 10:02
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45