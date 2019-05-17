Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%Известия вчера в 18:01
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия".
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Наука
Пластиковый мусор обнаружили на дне Марианской впадины
Пластиковый пакет и конфетные обертки обнаружил на дне Марианской впадины американский исследователь Виктор Весково.
Обновлено 14 мая в 15:57
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Теннис
Ник Кирьос дисквалифицирован с турнира в Риме
Ник Кирьос во время «Мастерса» в Риме в очередной раз отличился.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Лавров рассказал, будет ли Россия выходить из Совета Европы
Россия не стремится выходить из Совета Европы.
Обновлено в 05:51
Общество
Синоптики заявили о волне непогоды в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается волна непогоды.
Обновлено в 06:27
Общество
Почти половина россиян готовы переехать в другой регион ради зарплаты
Опрос Федеральной службы труда и занятости (Роструд) показал, что около 44% респондентов готовы переехать в другой регион ради повышения зарплаты и карьерного роста.
Обновлено в 06:14
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Экономика
Две трети россиян не имеют никаких сбережений
Согласно результатам опроса «Левада-центра», 65% россиян не имеют вообще никаких сбережений. Этот показатель не меняется с 2012 года.
Обновлено в 01:31
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич была на грани развода с мужем
Недавно Хилькевич впервые призналась, что вскоре после появления в семье второго ребенка их с мужем отношения начали портиться.
Обновлено в 03:30
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика
Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 03:07
Кино
Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика
Трамп и премьер Венгрии обсудили российское топливо
Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что они с американским лидером Дональдом Трампом поговорили про российское топливо и возможного создание его альтернативы.
Обновлено в 02:33
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 05:33
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Футбол
Икер Касильяс, переживший инфаркт, объявил о завершении карьеры
Испанский вратарь, член португальского клуба "Порту" Икер Касильяс, который ранее пережил инфаркт, объявил о завершении футбольной карьеры.
Обновлено в 05:09
Политика
ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки
«17 мая 2019 года совет установил механизм, который позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Обновлено в 06:33