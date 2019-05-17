Экономика

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%Известия вчера в 18:01

С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия".
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Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов

Комсомольская правда01:56

Россиянам предрекли рост доходов на 3% к 2020 году

Телеканал 360°01:07

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%

Известиявчера в 18:01

Россиянам обещают рост доходов

URA.Ruвчера в 20:43

Известия: с 2020 года реальные доходы россиян начнут расти

Аргументы и Фактывчера в 20:07

Эксперты спрогнозировали рост реальных доходов россиян в 2020 году

Реальное времявчера в 18:33

Эксперты предсказали рост доходов россиян

РЕН ТВвчера в 21:16
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Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Наука

Пластиковый мусор обнаружили на дне Марианской впадины

Пластиковый пакет и конфетные обертки обнаружил на дне Марианской впадины американский исследователь Виктор Весково.
Обновлено 14 мая в 15:57
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Теннис

Ник Кирьос дисквалифицирован с турнира в Риме

Ник Кирьос во время «Мастерса» в Риме в очередной раз отличился.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Лавров рассказал, будет ли Россия выходить из Совета Европы

Россия не стремится выходить из Совета Европы.
Обновлено в 05:51
Общество

Синоптики заявили о волне непогоды в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается волна непогоды.
Обновлено в 06:27
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России на матч с Латвией

Обновлено в 06:31
Общество

Почти половина россиян готовы переехать в другой регион ради зарплаты

Опрос Федеральной службы труда и занятости (Роструд) показал, что около 44% респондентов готовы переехать в другой регион ради повышения зарплаты и карьерного роста.
Обновлено в 06:14
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Экономика

Две трети россиян не имеют никаких сбережений

Согласно результатам опроса «Левада-центра», 65% россиян не имеют вообще никаких сбережений. Этот показатель не меняется с 2012 года.
Обновлено в 01:31
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Общество

Мутко: вопрос достройки проблемного нижегородского ЖК решат за неделю

Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич была на грани развода с мужем

Недавно Хилькевич впервые призналась, что вскоре после появления в семье второго ребенка их с мужем отношения начали портиться.
Обновлено в 03:30
Общество

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика

Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Политика

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Обновлено в 03:07
Кино

Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика

Трамп и премьер Венгрии обсудили российское топливо

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что они с американским лидером Дональдом Трампом поговорили про российское топливо и возможного создание его альтернативы.
Обновлено в 02:33
Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 05:33
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Футбол

Икер Касильяс, переживший инфаркт, объявил о завершении карьеры

Испанский вратарь, член португальского клуба "Порту" Икер Касильяс, который ранее пережил инфаркт, объявил о завершении футбольной карьеры.
Обновлено в 05:09
Политика

ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки

«17 мая 2019 года совет установил механизм, который позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Обновлено в 06:33
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