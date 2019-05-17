Экономика

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%Известия вчера в 18:01

С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия".
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Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов

Комсомольская правда01:56

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%

Известиявчера в 18:01

Эксперты предсказали рост доходов россиян

РЕН ТВвчера в 21:16

Россиянам обещают рост доходов

URA.Ruвчера в 20:43

Известия: с 2020 года реальные доходы россиян начнут расти

Аргументы и Фактывчера в 20:07

Эксперты спрогнозировали рост реальных доходов россиян в 2020 году

Реальное времявчера в 18:33

Россиянам предрекли рост доходов на 3% к 2020 году

Телеканал 360°01:07
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Экономика

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Хоккей

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Бостон стал первым финалистом Кубка Стэнли, выиграв серию третьего раунда плей-офф НХЛ с Каролиной с сухим счетом (4-0).
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В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

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Происшествия

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Политика

В ДНР приняли 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов

В самопровозглашенной Донецкой народной республике принято уже порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Политика

Представитель президента Украины в Раде написала заявление об отставке

Представитель действующего лидера Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что написала заявление об уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 05:32
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 04:49
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Общество

Мавзолей Ленина будет закрыт 19 мая

"В связи с проведением на Красной площади мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлевской стены 19 мая 2019 года осуществляться не будет", - отметили в ФСО.
Обновлено в 04:53
Кино

Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Общество

Олимпийский чемпион, «уральский пельмень» и красотки: кто будет на велопараде в Екатеринбурге

Как рассказали организаторы, в этом году участие в спортивном празднике примут многие известные люди, в частности двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков, актер «Уральских пельменей» и сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга России Андрей Репницын.
Обновлено в 05:08
Музыка

Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет на месте пикетов

В Екатеринбурге основная площадка Ural Music Night разместится у Театра драмы, организаторы сообщают, что не планируют менять традиционное место расположения из-за пикетов, пишет портал Е1.
Обновлено в 02:12
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение

Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран.
Обновлено в 03:38
Экономика

Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
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В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Экономика

Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%

В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
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Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе

Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
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