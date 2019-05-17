Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%Известия вчера в 18:01
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Экономика
Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России
Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
Обновлено в 05:13
Хоккей
«Бостон» победил «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли
Бостон стал первым финалистом Кубка Стэнли, выиграв серию третьего раунда плей-офф НХЛ с Каролиной с сухим счетом (4-0).
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Жертвами обрушения здания в Шанхае стали десять человек
В результате обрушения здания в Шанхае погибли десять человек. Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов 25 человек.
Обновлено в 01:19
Политика
В ДНР приняли 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов
В самопровозглашенной Донецкой народной республике принято уже порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 04:42
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье
Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Политика
Представитель президента Украины в Раде написала заявление об отставке
Представитель действующего лидера Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что написала заявление об уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 05:32
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 04:49
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Мавзолей Ленина будет закрыт 19 мая
"В связи с проведением на Красной площади мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлевской стены 19 мая 2019 года осуществляться не будет", - отметили в ФСО.
Обновлено в 04:53
Кино
Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена
Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Общество
Олимпийский чемпион, «уральский пельмень» и красотки: кто будет на велопараде в Екатеринбурге
Как рассказали организаторы, в этом году участие в спортивном празднике примут многие известные люди, в частности двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков, актер «Уральских пельменей» и сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга России Андрей Репницын.
Обновлено в 05:08
Музыка
Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет на месте пикетов
В Екатеринбурге основная площадка Ural Music Night разместится у Театра драмы, организаторы сообщают, что не планируют менять традиционное место расположения из-за пикетов, пишет портал Е1.
Обновлено в 02:12
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение
Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран.
Обновлено в 03:38
Экономика
Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Экономика
Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%
В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Кино
Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе
Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14