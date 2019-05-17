Экономика

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%Известия вчера в 18:01

С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия".
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Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов

Комсомольская правда01:56

Россиянам предрекли рост доходов на 3% к 2020 году

Телеканал 360°01:07

Эксперты спрогнозировали рост реальных доходов россиян в 2020 году

Реальное времявчера в 18:33

Россиянам обещают рост доходов

URA.Ruвчера в 20:43

Известия: с 2020 года реальные доходы россиян начнут расти

Аргументы и Фактывчера в 20:07

Эксперты предсказали рост доходов россиян

РЕН ТВвчера в 21:16

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%

Известиявчера в 18:01
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Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика

«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции

По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено вчера в 08:43
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:10
Авто

Эксперты вычислили самые опасные машины

Эксперты iSeeCars изучили данные о летальных исходах при ДТП в автомобилях 2013-2017 г. в. (25 млн машин) и выявили 14 моделей, попадающие в аварии со смертельным исходом вдвое чаще среднестатистических ТС.
Обновлено в 02:24
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 15 мая в 21:53
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Культура

Минкультуры обяжет продюсеров согласовывать других инвесторов фильмов

Объем господдержки киноиндустрии в 2018 году превысил 8 млрд руб.: 3,9 млрд руб. были распределены между продюсерами по итогам конкурсного отбора Минкультуры, еще 4,3 млрд руб. достались победителям питчингов Фонда кино.
Обновлено в 01:00
Хоккей

«Бостон» победил «Каролину» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

Обновлено в 00:20
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Общество

Штраф и срок: меняются правила техосмотра автомобиля

Госдума одобрила меры по борьбе с «серым» техосмотром, приняв закон во втором чтении, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика

Nord Stream 2: «Северный поток-2» готов более чем наполовину

Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Обновлено 15 мая в 09:32
Авто

Lexus отзывает сотни автомобилей в России

Автоконцерн Lexus отзывает в России 420 автомобилей Lexus LS 350 и LS 500, которые были произведены с 11 января по 12 июля 2018 года.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Аналитики призвали конгресс США тщательно обдумывать решения о применении силы

«Опираясь на свой опыт в Ираке, Афганистане, Ливии и других странах, Соединённые Штаты должны сосредоточить самое пристальное внимание на своих жизненно важных национальных интересах в регионе Ближнего Востока и в полной мере и с осторожностью взвешивать любые решения, касающиеся применения силы», — говорится в докладе Вормут, с текстом которого ознакомился RT.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

Обновлено в 02:04
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Олег Харитонов: «Женщина шантажировала меня несуществующим ребенком»

Обновлено вчера в 21:00
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 02:17
Политика

Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:34
Кино

Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских».
Обновлено в 01:13
Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Спорт

WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
Авто

Hyundai Encino стал вторым по популярности кроссовером марки

Обновлено вчера в 22:20
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
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