Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%Известия вчера в 18:01
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия".
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции
По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено вчера в 08:43
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Эксперты вычислили самые опасные машины
Эксперты iSeeCars изучили данные о летальных исходах при ДТП в автомобилях 2013-2017 г. в. (25 млн машин) и выявили 14 моделей, попадающие в аварии со смертельным исходом вдвое чаще среднестатистических ТС.
Обновлено в 02:24
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 15 мая в 21:53
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Культура
Минкультуры обяжет продюсеров согласовывать других инвесторов фильмов
Объем господдержки киноиндустрии в 2018 году превысил 8 млрд руб.: 3,9 млрд руб. были распределены между продюсерами по итогам конкурсного отбора Минкультуры, еще 4,3 млрд руб. достались победителям питчингов Фонда кино.
Обновлено в 01:00
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Общество
Штраф и срок: меняются правила техосмотра автомобиля
Госдума одобрила меры по борьбе с «серым» техосмотром, приняв закон во втором чтении, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Nord Stream 2: «Северный поток-2» готов более чем наполовину
Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Обновлено 15 мая в 09:32
Авто
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Автоконцерн Lexus отзывает в России 420 автомобилей Lexus LS 350 и LS 500, которые были произведены с 11 января по 12 июля 2018 года.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Аналитики призвали конгресс США тщательно обдумывать решения о применении силы
«Опираясь на свой опыт в Ираке, Афганистане, Ливии и других странах, Соединённые Штаты должны сосредоточить самое пристальное внимание на своих жизненно важных национальных интересах в регионе Ближнего Востока и в полной мере и с осторожностью взвешивать любые решения, касающиеся применения силы», — говорится в докладе Вормут, с текстом которого ознакомился RT.
Обновлено в 00:01
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Олег Харитонов: «Женщина шантажировала меня несуществующим ребенком»
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума
Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 02:17
Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:34
Кино
Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских».
Обновлено в 01:13
Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Спорт
WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории
Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
Авто
Hyundai Encino стал вторым по популярности кроссовером марки
Обновлено вчера в 22:20
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15