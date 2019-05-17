Экономика

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%Известия вчера в 18:01

С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия".
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Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов

Комсомольская правда01:56

Эксперты спрогнозировали рост реальных доходов россиян в 2020 году

Реальное времявчера в 18:33

Эксперты предсказали рост доходов россиян

РЕН ТВвчера в 21:16

Россиянам обещают рост доходов

URA.Ruвчера в 20:43

Известия: с 2020 года реальные доходы россиян начнут расти

Аргументы и Фактывчера в 20:07

Россиянам предрекли рост доходов на 3% к 2020 году

Телеканал 360°01:07

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%

Известиявчера в 18:01
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Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 01:42
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Коалиция Рады прекратила свое существование

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Спорт

WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Футбол

Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты

Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России

Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Футбол

Стал известен список претендентов на лучший гол сезона АПЛ

Английская премьер-лига назвала список номинантов, претендующих на награду за лучший гол сезона-2018/19.
Обновлено в 03:48
Интернет

В Интернете появилась инструкция доступа к камерам наблюдения в офисах и квартирах

Камеры наблюдения, установленные в офисах, магазинах и даже в обычных квартирах, оказались уязвимы.
Обновлено в 03:52
Общество

Высокинский оправдался за позднее появление в «сквере на Драме»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский оправдался за позднее появление на Октябрьской площади, где его официальной позиции ждали несколько тысяч человек.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика

Путин прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес

Российский президент Владимир Путин во время выступления на Медиафоруме Общероссийского Народного Фронта «Правда и Справедливость» прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес в Архангельской области.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

В России разрабатывают новую штурмовую винтовку

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с РИА Новости рассказал, что в России ведётся разработка новой штурмовой винтовки.
Обновлено в 02:41
Общество

Собянин запустил на своем сайте раздел «Открытка из Москвы»

Сергей Собянин запустил на своем сайте раздел "Открытка из Москвы", где каждый житель столицы может поздравить родных и близких.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Баскетбол

Лиллард: Игуодала нарушал на мне правила в последней атаке

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард считает, что сравнять счёт на последних секундах четвёртой четверти второго матча финала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» ему помешало нарушение правил со стороны опекавшего его лёгкого форварда соперника Андре Игуодалы.
Обновлено в 02:50
Наука

Шумное дыхание бульдогов объяснили мутацией

Принято считать, что такие брахицефальные собаки страдают от не слишком удобной формы головы, воздухоносные пути в которой деформированы и сильно препятствуют дыханию, порой создавая даже угрозу жизни питомца.
Обновлено в 03:59
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору солнцезащитного крема

В Роскачестве подготовили рекомендации по выбору и использованию солнцезащитного средства с SPF (Sun Protection Factor).
Обновлено в 02:56
Происшествия

У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей

МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Экономика

Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Обновлено в 02:08
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье

Волонтеры провели прием пациентов в ФАП хутора Холоднородниковский

В Карачаево-Черкесии волонтеры первым посетили ФАП в хуторе Холоднородниковский.
Обновлено 15 мая в 13:43
Экономика

Чистый отток капитала из РФ удвоился

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей

За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
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