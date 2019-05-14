Экономика

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%Известия 18:01

С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты предсказали рост доходов россиян

РЕН ТВ21:16

Эксперты спрогнозировали рост реальных доходов россиян в 2020 году

Реальное время18:33

Известия: с 2020 года реальные доходы россиян начнут расти

Аргументы и Факты20:07

Россиянам обещают рост доходов

URA.Ru20:43

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%

Известия18:01

К 2020 году доходы россиян вырастут на 2,9%

Ореанда-Новости17:18

Выйти из стагнации

Российская газетавчера в 03:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество

Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен

Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Происшествия

В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно

Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 22:00
Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Политика

Песков назвал оправданными задержания митингующих в Екатеринбурге

Обновлено в 06:01
Наука

Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски

Обновлено вчера в 01:28
Наука

Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие

В Сирии раскритиковали недостатки российского ЗРПК «Панцирь-С»

В Сирии раскритиковали недостатки комплексов «Панцирь-С».
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Гаджеты

Начались продажи первой в мире карты MicroSD емкостью 1 Тбайт

Обновлено в 05:27
Происшествия

Количество жертв обрушения здания в Шанхае выросло до 10 человек

Количество жертв обрушения здания в Шанхае увеличилось до 10 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 23:05
Здоровье

Доказана опасность приготовленной пищи

Обновлено в 21:05
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Олег Харитонов: «Женщина шантажировала меня несуществующим ребенком»

Обновлено в 21:00
Происшествия

На военную авиабазу во Флориде пробрался аллигатор

На летном поле расположенной в штате Флорида авиабазы ВВС США обнаружили крупного аллигатора.
Обновлено в 21:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Авто

Nissan X-Trail стал лидером вторичного рынка SUV в Москве

Самым продаваемым SUV на вторичном авторынке столицы Nissan X-Trail, нашедший за это время 561 нового владельца.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Футбол

Агент Роналду может помочь Дзюбе перейти в английский клуб

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в один из английских клубов.
Обновлено в 21:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное