Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%Известия 18:01
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия".
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество
Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен
Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Происшествия
В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно
Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 22:00
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Наука
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски
Обновлено вчера в 01:28
Наука
Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»
Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
В Сирии раскритиковали недостатки российского ЗРПК «Панцирь-С»
В Сирии раскритиковали недостатки комплексов «Панцирь-С».
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Гаджеты
Начались продажи первой в мире карты MicroSD емкостью 1 Тбайт
Обновлено в 05:27
Происшествия
Количество жертв обрушения здания в Шанхае выросло до 10 человек
Количество жертв обрушения здания в Шанхае увеличилось до 10 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 23:05
Здоровье
Доказана опасность приготовленной пищи
Обновлено в 21:05
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Происшествия
На военную авиабазу во Флориде пробрался аллигатор
На летном поле расположенной в штате Флорида авиабазы ВВС США обнаружили крупного аллигатора.
Обновлено в 21:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Авто
Nissan X-Trail стал лидером вторичного рынка SUV в Москве
Самым продаваемым SUV на вторичном авторынке столицы Nissan X-Trail, нашедший за это время 561 нового владельца.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Футбол
Агент Роналду может помочь Дзюбе перейти в английский клуб
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в один из английских клубов.
Обновлено в 21:42