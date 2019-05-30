Футбол
Доходы российских футбольных клубов за год выросли на 16%Rambler News Service 07:50
Совокупный доход российских футбольных клубов за год вырос на 15,9% и составил €813 млн, следует из отчетности аудиторской компании Deloitte. По итогам сезона 2017/18 РПЛ поднялась на одну позицию и занимает шестое место в мире, опередив турецкую лигу.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Обновлено в 04:35
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
В заявлении Александра Друзя говорится, что он сожалеет, что его действия нанесли ущерб организации.
Обновлено в 08:53
Футбол
Дзюба рассказал о своей реакции на предложение из Китая
Обновлено в 08:50
Финансы
Набиуллина подтвердила возможность скорого снижения ключевой ставки
В апреле регулятор в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, но допустил ее снижение в ближайшие месяцы, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.
Обновлено в 06:46
Общество
Бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд
Обновлено в 02:43
Технологии
Американцы представили водородное аэротакси
Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.
Обновлено в 02:59
Футбол
«Чайка» из села Песчанокопское получила лицензию для участия в ФНЛ
Футбольный клуб "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области получила лицензию для участия в ФНЛ - втором дивизионе российского чемпионата.
Обновлено в 06:18
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 07:34
Игры
Открыта регистрация на ЗБТ ролевого боевика Code Vein
Bandai Namco Entertainment Europe сообщила о начале регистрации на закрытое бета-тестирование новой игры Code Vein.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Мужчина поджег себя у Белого дома
Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко рассказала о болезни мужа
Обновлено в 08:13
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16
Происшествия
«Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота
Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 07:23
Общество
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Политика
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Задержан глава московского отдела СК на воздушном и водном транспорте
Следственный комитет сообщил о задержании руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фото с модельными ножками
Подписчики отметили заметное похудение певицы. Оперная певица Анна Нетребко всегда отличалась нехарактерной для своих коллег стройностью.
Обновлено в 05:56
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика
В Совфеде изучат факты вмешательства США в российские выборы
В четверг сенаторы и приглашенные эксперты констатировали на заседании комиссии, что "власти США и связанные с ними организации, включая и неправительственные, продолжают масштабную и целенаправленную политику по сдерживанию России, используя информационные, политические, административные, финансовые инструменты для противоправного вмешательства в дела России, включая избирательные кампании".
Обновлено в 06:03