Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛREGNUM вчера в 10:50

с чего всё началось

Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Шоу-бизнес Стас Садальский спас жизнь супруге Олега Марусева Стас Садальский много лет дружит с семьей телеведущего Олега Марусева.

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Происшествия Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.

Политика Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Экономика Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Общество Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты.

Интернет В Роскачестве сообщили о проверке клонов «ВКонтакте» Центр цифровой экспертизы Роскачества в преддверии Дня молодежи представил исследование так называемых клонов "ВКонтакте", которые позволяют прослушивать музыку в социальной сети без ограничений.

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Транспорт Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.

Общество Вода в Байкале оказалась токсичной Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.

Происшествия В Новосибирске на улице застрелили мужчину В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.

Авто Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7 Немецкий автопроизводитель представил обновленный кроссовер Audi Q7.

Политика Пушков прокомментировал реакцию Киева на возвращение России в ПАСЕ Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал реакцию Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении в ПАСЕ российский делегации.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Энергетика В Астрахани снова поднимутся цены на бензин По мнению представителей отрасли, сдерживание цен сильнее всего ударило по независимым АЗС, которые не смогли компенсировать выпадающие доходы, как это сделали вертикально интегрированные нефтяные компании (которые торгуют собственным топливом).

Экономика Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.

Происшествия Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Культура Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.

Наука Обезьяны освоили сложные орудия труда еще три тысячи лет назад Приматологи из Оксфордского университета выяснили, что бразильские бородатые капуцины стали изготавливать орудия труда более трех тысяч лет назад.

Футбол «Милан» заинтересован в переходе Фекира Форвард «Лиона» Набиль Фекир вошел в сферу интересов «Милана».