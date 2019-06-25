Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛREGNUM 10:50

с чего всё началось

Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

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