Экономика
Доходы от услуг связи в России в I квартале выросли на 2,1%ТАСС 08:53
Доходы от оказания услуг связи в России за первый квартал 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросли на 2,1% и составили 437 млрд рублей, следует из материалов Минкомсвязи РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:07, Вашингтон
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Политика
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В администрации президента Украины придумали "новый" способ вернуть полуостров Крым.
Обновлено в 15:16
Музыка
Максим Ержан представит Казахстан на «Детском Евровидении 2019»
Напомним, следующее «Детское Евровидение» (17-е по счету) пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице.
Обновлено в 09:05
Футбол
Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Обновлено в 12:58
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Общество
Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова
За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено в 13:12
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи возобновил работу после обстрела
Международный аэропорт столицы Ливии Триполи возобновил прием и отправку рейсов после приостановки работы из-за обстрела, говорится на официальной странице воздушной гавани в Facebook.
Обновлено в 14:22
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Баранец сравнил российский ЗРК С-400 и израильский Хец-3
В результате анализа возможностей испытанного в США оружия эксперт пришел к выводу о том, что «главным конкурентом «Хец» сегодня являются ЗРК С-400, которые тоже «залезают» в ближний космос».
Обновлено в 11:00
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Военнослужащие подключились к борьбе с паводком в Амурской области
Силами военнослужащих отдельной железнодорожной бригады Свободного сделана дамба протяженностью 2,1 км. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области.
Обновлено в 05:27
Наука
Победили в конкурсе Илона Маска: немецкая команда с уфимцем разогнала капсулу Hyperloop до 463 км/ч
Команда Мюнхенского технического университета TUM Hyperloop, в состав которой входит уфимец Артём Газизов, установила новый рекорд — на соревнованиях SpaceX Hyperloop Pod Competition ребята разогнали капсулу Hyperloop до 463 км/ч.
Обновлено в 08:32
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»
Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
Обновлено в 15:19
Общество
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 12:49
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничество
Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено в 17:16
Кино
Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»
Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критические отметки
Уровень воды в реке Ия в Тулуне на 22.00 28 июля составил 708 см при критической отметке в 700.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Божена Рынска подтянула овал лица
Рынска обратилась к проверенному специалисту и осталась вполне довольна результатом.
Обновлено в 14:00