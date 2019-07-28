Экономика

Доходы от услуг связи в России в I квартале выросли на 2,1%ТАСС 08:53

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Доходы от оказания услуг связи в России за первый квартал 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросли на 2,1% и составили 437 млрд рублей, следует из материалов Минкомсвязи РФ.
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