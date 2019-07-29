Экономика
Доходы от услуг связи в России в I квартале выросли на 2,1%ТАСС 08:53
Доходы от оказания услуг связи в России за первый квартал 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросли на 2,1% и составили 437 млрд рублей, следует из материалов Минкомсвязи РФ.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома
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В Госдуме ответили на протест Украины против визита Медведева в Крым
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Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
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Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
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Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Политика
Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit
На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.
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Общество
«Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст
«Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.
Обновлено в 09:39
Общество
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Тилль Линдеманн, автор текстов песен и фронтмен немецкой метал-группы Rammstein, сел за штурвал самолета.
Обновлено в 03:55
Технологии
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
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Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Игры
Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей
Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.
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Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту «Sputnik Литва».
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Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
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Обновлено в 07:20
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
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