Экономика

Доходы от услуг связи в России в I квартале выросли на 2,1%ТАСС 08:53

Доходы от оказания услуг связи в России за первый квартал 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросли на 2,1% и составили 437 млрд рублей, следует из материалов Минкомсвязи РФ.
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Доходы от услуг связи в России выросли до 437 млрд рублей

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