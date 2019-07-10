Энергетика

Доходы от экспорта газа «Газпрома» за квартал упали на 40%Телеканал 360° вчера в 16:05

В первом квартале текущего года корпорация «Газпром» выручила на торговле газом более 14,1 миллиардов долларов. Во втором — уже 8,7 миллиардов долларов. В прошлом году эти показатели составили 12,9 и 11 миллиардов соответственно.
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ЦБ фиксирует падение экспортных доходов «Газпрома»

Эхо Москвывчера в 18:05

Доходы «Газпрома» от экспорта газа сократились почти на 40%

Росбалтвчера в 14:37

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал уменьшились на 38%

Дождьвчера в 16:32

Доходы от экспорта газа «Газпрома» за квартал упали на 40%

Телеканал 360°вчера в 16:05

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Ведомостивчера в 15:14

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Коммерсантъвчера в 17:20

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%

РБКвчера в 14:00
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Экономика

Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы

Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

Подводные беспилотники смогут находить подземные мины

Российские противодиверсионные катера планируют оснастить системой поиска и уничтожения подземных мин. Система сможет находить и уничтожить не только обычные, но и так называемые стелс-мины, которые ставятся на мелководье и прячутся в грунте, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 02:20
Авто

С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle

Последний автомобиль сойдет с конвейера завода в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено 09 июля в 22:15
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
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В пещере на Крите нашли убитой женщину-ученую из США

Обновлено вчера в 14:19
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Гаджеты

Названы цены на iPhone следующего поколения

Инсайдеры назвали цены новых iPhone на рынке Китая.
Обновлено в 01:58
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Обновлено вчера в 22:23
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

В Харькове восстановили бюст маршала Жукова

Обновлено в 01:40
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе

Сведения о фиктивном трудоустройстве офицера ФСБ были выявлены в ходе расследования уголовного дела о получении взяток за выдачу дипломов Адыгейского государственного университета, уточняет издание.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено вчера в 04:51
Интернет

Программа-шпион научилась читать переписки в Telegram и WhatsApp

Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую версию программы-шпиона FinSpy.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие

Военно-транспортный Ил-112В станет легче на 2 тонны

Масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В будет снижена на две тонны, работы по данной теме уже ведутся.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

Обновлено в 02:05
Политика

Немецкий журналист назвал автотрассу «Меридиан» кошмаром для США

Протяженность автотрассы, соединяющей Западную Европу и Китай, составит 8445 км, из них около 2 тыс. км пройдут по территории России.
Обновлено в 02:24
Авто

Российские автомобили оснастят «умными» тормозами

В ближайшем будущем все автобусы и грузовики в России могут получить «умные» системы экстренного торможения, работающие на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:11
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Обновлено вчера в 21:46
Общество

Прокуратура нашла у амурского депутата Труша больше трех копеек

Областная прокуратура провела проверку сведений о доходах за 2018 год депутата Законодательного собрания Приамурья Сергея Труша.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Авто

Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто

Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
Обновлено в 02:12
Футбол

Полузащитник «Урала» перешел в швейцарский клуб

Полузащитник «Урала» Марко Араторе стал игроком «Лугано». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Обновлено в 02:25
Общество

Названы регионы Земли, которые станут непригодными для жизни

Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие

В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»

На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.
Обновлено вчера в 12:25
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