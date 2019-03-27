Доходы от экспорта СПГ существенно вырослиSeaNews 08:13

Напомним, что страны ОПЕК+ договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из этого объема 228 тысяч баррелей приходится на Россию. На этом фоне, по данным ФТС, российский экспорт нефти за январь 2019 года составил 20,8 млн тонн.

Происшествия Медведев удалил Абызова из друзей «ВКонтакте» Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев удалил экс-министра Михаила Абызова из списка друзей «ВКонтакте».

Политика Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.

Футбол «Милан» хочет приобрести у «Баварии» Гнабри Как сообщает Corriere dello Sport, полузащитник Баварии Серж Гнабри может стать игроком Милана.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Экономика Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.

Политика Кемеровская область официально получила второе название Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.

Политика Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.

Политика Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.

Здоровье Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.

Авто Козак объявил об уходе Ford с российского рынка легковушек Компания сосредоточится на сегменте коммерческих автомобилей Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" рассказал об уходе компании Ford с рынка легковых автомобилей в России.

Здоровье Ставрополье готовится к реализации пилотного проекта по гериатрии На 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.

Происшествия Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.

Происшествия В офис московского «Яблока» пришла полиция Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.

Политика Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн "Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.

Политика Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.

Авто Ford Focus и Ford Fiesta получат гибридные двигатели Новые модификации Fiesta EcoBoost Hybrid и Focus EcoBoost Hybrid получат установку из 1,0-литрового топливного мотора и стартер-генератора с 48-вольтовой Li-ion батареей.

Культура Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.

Армия и оружие В России создадут единую военно-строительную компанию "Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.

Здоровье Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты 27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Политика Медведев назвал самые слабые регионы России Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Крупной уральской пивоварне Jaws запретили производить алкоголь Росалкогольрегулирование запретило производить крафтовое пиво крупной пивоварне Jaws Brewery из Белоярского, которая поставляет его в десятки российских городов и за границу.

Политика Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.

Политика AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.