с чего всё началось

Суммарная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги с сезона-2016/2017 увеличилась на 54,6% в сезоне-2017/2018 и составила 3,02 миллиарда рублей. В эту сумму вошли доходы от продажи билетов и абонементов на матчи РФПЛ и Кубка России, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей

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