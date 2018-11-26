с чего всё началось

Доходы футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей

Футбол Футбол Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с «Викторией» Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в матче Лиги чемпионов с чешской "Викторией", заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.

Футбол Футбол Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы колена Нападающий футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы правого колена, сообщается на официальном сайте команды.

Футбол Футбол Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.

Футбол Футбол Польская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Рапид» Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и венским «Рапидом» обслужит польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем.

Футбол Футбол Кононов высказался о травме Зобнина Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал травму полузащитника красно-белых Романа Зобнина, полученную в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов".

Футбол Футбол Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.

Футбол Футбол Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании» Напряжение между «Барсой» и «Реалом», которое создал Моуринью, повлияло на неудачи сборной Испании и атмосферу в команде.

Футбол Футбол Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением Испанский суд оштрафовал защитника «Барселоны» Жерара Пике на € 48 тыс. за вождение с недействительным удостоверением, сообщает Marca.

Футбол Футбол «Мой прадед был известным юристом». Черданцев — о судье‐однофомильце Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал «360» информацию о том, что судьей в деле главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева будет его однофамилец.

Футбол Футбол Иньеста и Подольски были втянуты в драку после матча чемпионата Японии Встреча 33-го тура чемпионата Японии между командами "Симидзу С-Палс" и "Виссел Кобе" закончилась массовой дракой, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Адиев: «Думаешь, что в „Анжи“ хуже некуда, но становится еще хуже» Накладываются такие моменты, вроде уже думаешь, что хуже некуда, но становится все еще хуже.

Футбол Футбол «Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси» По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.