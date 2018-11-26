Футбол
Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей
Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублейРИА Новости03:37
Доходы футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
РИА Новости03:37
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Суммарные убытки клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2017/18 составили 1,7 млрд руб. против прибыли в размере 3,2 млрд руб. годом ранее, говорится в исследовании экономики российского футбола, подготовленном PricewaterhouseCoopers (.pdf).Коммерсантъ04:52
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Иньеста и Подольски были втянуты в драку после матча чемпионата Японии
Встреча 33-го тура чемпионата Японии между командами "Симидзу С-Палс" и "Виссел Кобе" закончилась массовой дракой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:46
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Накладываются такие моменты, вроде уже думаешь, что хуже некуда, но становится все еще хуже.
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