с чего всё началось

В 2016 году клубы вышли в плюс: 3,2 миллиарда рублей, но в прошлом году вновь ушли в минус: - 1,7 миллиарда. Суммарная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги с сезона-2016/2017 увеличилась на 54,6% в сезоне-2017/2018 и составила 3,02 миллиарда рублей.

Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей

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