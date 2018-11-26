Футбол

Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей
РИА Новости
03:37

В 2016 году клубы вышли в плюс: 3,2 миллиарда рублей, но в прошлом году вновь ушли в минус: - 1,7 миллиарда. Суммарная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги с сезона-2016/2017 увеличилась на 54,6% в сезоне-2017/2018 и составила 3,02 миллиарда рублей.
РИА Новости03:37
с чего всё началось
Суммарные убытки клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2017/18 составили 1,7 млрд руб. против прибыли в размере 3,2 млрд руб. годом ранее, говорится в исследовании экономики российского футбола, подготовленном PricewaterhouseCoopers (.pdf
).
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