Экономика
Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимумаВедомости вчера в 07:46
Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн. Хотя по сравнению с прошлым годом заработок в этом сегменте упал почти вдвое: в январе – марте 2018 г. инвестбанки получили от сделок на рынке долгового капитала $43,22 млн.
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