Экономика
Доходы губернатора Новгородской области сократились в пять разВ курсе.ру вчера в 08:13
Глава Новгородской области отчитался о доходах за 2018 год. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства. В прошлом году Андрей Никитин заработал 2,35 млн рублей — это более, чем в пять раз меньше, чем годом ранее.
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Губернатор Новгородской области значительно обеднел за прошедший год, зато обогатился духовно
Великий Новгород.ру04:21
Доходы губернатора Новгородской области за 2018 год сократились более чем в пять раз
ТАСС12 апреля в 16:52
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