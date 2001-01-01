Доходы губернатора Новгородской области сократились в пять разВ курсе.ру вчера в 08:13

Глава Новгородской области отчитался о доходах за 2018 год. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства. В прошлом году Андрей Никитин заработал 2,35 млн рублей — это более, чем в пять раз меньше, чем годом ранее.

Доходы губернатора Новгородской области сократились в пять раз

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