Экономика

Доходы губернатора ЕАО за год выросли более чем на 500 тыс. рублейRambler News Service 20 апреля в 05:11

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год вырос более чем на 500 тыс. руб. и составил чуть более 4 млн 858 тыс. руб. Об этом сообщается в декларации о доходах, опубликованной на сайте администрации региона. В 2017 году Левинталь заработал 4 млн 330 тыс. рублей.
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Губернатор Еврейской автономной области заработал в 2018 году почти пять млн рублей

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Глава ЕАО заработал за год почти пять млн рублей

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Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

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Общество

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За аварию с одним погибшим — от 2 до 7 лет, а если жертвами стали больше двух человек, то наказание составит 4-9 лет лишения свободы.
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Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

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Общество

Депутат из ЯНАО объяснил миллионные доходы несовершеннолетних детей

Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад задекларировал за 2018 год доход двоих детей в сумме 2,77 миллиона рублей, пояснив РИА Новости, что эти средства поступили на их счета после продажи квартиры, доли в которой принадлежали несовершеннолетним.
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Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
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Трамп поздравил Зеленского с победой

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Происшествия

На Шри-Ланке число погибших при взрывах достигло 290

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 290 человек. Об этом информирует телеканал News First.
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика

Нефть дорожает, Brent приближается к $74 за баррель

Со своей стороны, главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова поясняет, что нефть дорожает «на фоне сообщения Washington Post о том, что со 2 мая в США перестанут действовать исключения для ряда стран относительно закупки иранской нефти».
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В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей

Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил кота с восьмого этажа

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В Кемерове закрыли ТЦ «Лапландия»

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Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
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Цены на российскую пшеницу упали

Упали цены не российскую пшеницу, главной причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей (Египта и Турции).
Обновлено в 03:49
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
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Скелет детеныша тираннозавра, которому более 60 миллионов лет, был выставлен владельцем на eBay почти за три миллиона долларов.
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Двухмесячный ребенок скончался на борту лайнера авиакомпании AirAsia. Причина смерти ребенка пока неизвестна.
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Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

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Медведев заявил о шансе на улучшение отношений с Украиной

Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Политика

Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике

Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
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Российский политик. Губернатор Еврейской автономной области с 22 сентября 2015 года.
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