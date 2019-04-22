Экономика
Доходы губернатора ЕАО за год выросли более чем на 500 тыс. рублейRambler News Service 20 апреля в 05:11
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год вырос более чем на 500 тыс. руб. и составил чуть более 4 млн 858 тыс. руб. Об этом сообщается в декларации о доходах, опубликованной на сайте администрации региона. В 2017 году Левинталь заработал 4 млн 330 тыс. рублей.
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Губернатор Еврейской автономной области заработал в 2018 году почти пять млн рублей
Интерфакс - Россиявчера в 23:12
Доходы губернатора ЕАО за год выросли более чем на 500 тыс. рублей
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Доходы губернатора ЕАО выросли за год на полмиллиона рублей и составили 4,85 млн
EAOmedia.ruвчера в 19:20
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