Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублейТАСС вчера в 21:44
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона. Годом ранее доход главы области равнялся 4 млн 330 тыс. рублей.
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