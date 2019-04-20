Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублейТАСС вчера в 21:44

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона. Годом ранее доход главы области равнялся 4 млн 330 тыс. рублей.
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Доходы губернатора ЕАО за год выросли более чем на 500 тыс. рублей

Rambler News Service05:11

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

ТАССвчера в 21:44
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