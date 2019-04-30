Экономика

Доходы директора ФСО за год выросли на 300 тысяч рублейРИА Новости вчера в 11:06

Годовой доход директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева за 2018 год составил 11,3 миллионов рублей, сообщается в декларации, опубликованной на сайте ФСО. В 2017 году Кочнев заработал 11 миллионов рублей.
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Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год

Коммерсантъвчера в 13:48

Директор СВР в 2018 году увеличил свой доход на 500 тыс. рублей

Интерфаксвчера в 10:26

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

RT на русскомвчера в 10:59

Доход Нарышкина подрос на полмиллиона

News.ruвчера в 10:50

ФСО раскрыла доходы руководства за прошлый год

Росбалтвчера в 11:38

Доход главы Службы внешней разведки в 2018 году превысил 9,3 млн рублей

ТАССвчера в 11:06

Доходы директора ФСО за год выросли на 300 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 11:06
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Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено вчера в 02:24
Хоккей

«Коламбус» повел в серии с «Бостоном», Бобровский отразил 36 бросков

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37, был признан первой звездой встречи.
Обновлено в 00:30
Общество

Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите

Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:15
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Кинокомпания Paramount Pictures первой опубликовала трейлер фильма «Соник в кино», который является экранизацией игры Sonic the Hedgehog.
Обновлено вчера в 19:15
Хоккей

Сборная России сыграет матч со шведами на Чешских играх

Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки

Обновлено вчера в 02:48
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России

Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти

Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 21:07
Здоровье

В Чувашии смертность превышает рождаемость на 35%

Естественная убыль населения растет По итогам января-февраля этого года в Чувашии смертность превысила рождаемость на 34,6%, естественная убыль населения за 2 месяца составила 640 человек.
Обновлено вчера в 08:40
Авто

Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено вчера в 01:02
Транспорт

Центр Екатеринбурга перекроют из-за первомайской демонстрации

Обновлено вчера в 12:59
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Культура

Режиссер Павел Чухрай госпитализирован в тяжелом состоянии

Режиссер Павел Чухрай госпитализирован в кардиореанимацию. Состояние 72-летнего кинематографиста оценивается как тяжелое.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Общество

РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные

Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
Обновлено вчера в 11:09
Общество

Что изменится с 1 мая: пенсии, валюта, дорожные знаки

Изменяются правила расчета пенсий, ветеранов поздравят с Днем Победы денежной выплатой, на дорогах появятся знаки непривычного размера, а табло с курсом валют и вовсе уберут с улиц.
Обновлено вчера в 05:23
Спорт

Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены

РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено вчера в 09:54
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Северной Каролине

Департамент полиции американского города Шарлотт сообщил, что личность подозреваемого в стрельбе в кампусе университета в американской Северной Каролине установлена.
Обновлено в 00:20
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
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