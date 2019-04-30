Экономика

Доходы директора ФСО за год выросли на 300 тысяч рублейРИА Новости 11:06

Годовой доход директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева за 2018 год составил 11,3 миллионов рублей, сообщается в декларации, опубликованной на сайте ФСО. В 2017 году Кочнев заработал 11 миллионов рублей.
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Доход Нарышкина подрос на полмиллиона

News.ru10:50

Первый замглавы ФСБ почти догнал по доходу супругу главы ФСО

РБК12:08

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

RT на русском10:59

Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год

Коммерсантъ13:48

Директор СВР в 2018 году увеличил свой доход на 500 тыс. рублей

Интерфакс10:26

Доход главы Службы внешней разведки в 2018 году превысил 9,3 млн рублей

ТАСС11:06

Доходы директора ФСО за год выросли на 300 тысяч рублей

РИА Новости11:06
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Армия и оружие

Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро

Обновлено в 07:31
Наука

Ученые Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей

Созвездия не только связаны с Мстителями* своей формой, но и имеют много общего с героями с научной точки зрения.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Накануне юбилея Анжелика Варум рассказала о возрасте и пластических операциях

Обновлено в 14:00
Спорт

ВАДА успешно извлекло более 2000 образцов из московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отчитались о получении допинг-проб московской лаборатории.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Наука

Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях

Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено в 13:14
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Единоборства

Отец Нурмагомедова рассказал о допинге Хабиба

Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что заменяет знаменитому спортсмену допинг.
Обновлено в 15:32
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Интернет

Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика

Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы

Если США не прекратят свою политику вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, ситуация может дойти до стадии коллапса.
Обновлено в 15:46
Общество

В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым

Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200

Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.
Обновлено в 00:52
Футбол

СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»

Обновлено в 15:11
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Футбол

Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России

Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено в 15:32
Политика

Зеленский встретился с главой УПЦ МП

Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Обновлено в 14:46
Футбол

Роналду потратил более 10 миллионов евро на новый автомобиль

Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено в 14:06
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Авто

Кросс-купе Volkswagen Teramont X выйдет на рынок в конце мая

Как стало известно, кросс-купе Volkswagen Teramont X выйдет на рынок в конце мая.
Обновлено в 14:46
Политика

Антонов рассказал о неготовности США к честному диалогу с Россией

Авторы доклада обращают внимание, что в данный момент Соединенные Штаты совсем не готовы к ведению реальных боевых действий против России.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке

Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала грудь посреди Нью-Йорка

Певица Виктория Дайнеко опубликовала в Сети голую фотографию, которую она сделала в Нью-Йорке. Снимок появился на ее странице в Instagram.
Обновлено в 07:52
Политика

Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
Обновлено в 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
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