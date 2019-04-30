Экономика
Доходы директора ФСО за год выросли на 300 тысяч рублейРИА Новости 11:06
Годовой доход директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева за 2018 год составил 11,3 миллионов рублей, сообщается в декларации, опубликованной на сайте ФСО. В 2017 году Кочнев заработал 11 миллионов рублей.
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