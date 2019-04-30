Экономика

Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублейРИА Новости 10:57

Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ. В 2017 году Бортников заработал 10,9 миллиона рублей.
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RT на русском11:13

Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей

РИА Новости10:57
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Александр Бортников
Российский судья
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Председатель Национального антитеррористического комитета, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации с 25 мая 2008 года.
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