Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублейРИА Новости 10:57
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ. В 2017 году Бортников заработал 10,9 миллиона рублей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
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