Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублейРИА Новости 10:57
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ. В 2017 году Бортников заработал 10,9 миллиона рублей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
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Общество
Нарухито стал новым императором Японии
Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
Здоровье
В клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи
В Москве в клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи.
Обновлено в 04:54
Политика
В Венесуэле вновь начались беспорядки
На улицах городов Венесуэлы вновь вспыхнули беспорядки.
Обновлено в 16:03
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено в 17:13
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Экономика
Зарубежные посылки могут обложить единым сбором
Члены Ассоциации компаний интернет-торговли обратились с просьбой к вице-премьеру Дмитрию Козаку обложить все посылки из-за рубежа единым сбором в размере 15% от стоимости посылки.
Обновлено в 00:10
Политика
Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина ответила лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу на слова о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:44
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Хоккей
Попов продлил контракт с ЦСКА на год
Обновлено в 16:27
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено в 16:53
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Политика
Зеленский снова извинился перед Кадыровым
Обновлено в 13:09
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Общество
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Наука
Ученые Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Созвездия не только связаны с Мстителями* своей формой, но и имеют много общего с героями с научной точки зрения.
Обновлено в 12:38
Гаджеты
Продажи iPhone сократились на 17%
Отмечается, что прибыль за первые три месяца 2019 года снизилась на 16% до $11,56 млрд. Выручка упала на 5% — до $58,02 млрд.
Обновлено в 17:42
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Хоккей
«Ак Барс» расстался с восемью хоккеистами
Казань покинули семь обладателей Кубка Гагарина-2018 и Пол Постма Казанский "Ак Барс" объявил о завершении трудовых отношений с восемью хоккеистами, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 14:29
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество
Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи
После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22