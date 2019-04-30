Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублейРИА Новости вчера в 10:57
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ. В 2017 году Бортников заработал 10,9 миллиона рублей.
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Авто
Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье
Депздрав призвал в случае укуса змеи не пытаться нейтрализовать яд алкоголем и не отсасывать его из раны
Есть миф, что алкоголь помогает нейтрализовать яд, на самом же деле спиртное в случае укуса не поможет.
Обновлено в 02:51
Спорт
Екатерина Ефимова: «По максимуму настраивались на каждый матч серии»
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Певица Вика Цыганова поучаствовала в первомайском шествии в Чите
Советская и российская певица Вика Цыганова присоединилась к первомайскому шествию профсоюзов в Чите.
Обновлено вчера в 21:58
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий украинский лидер Петр Порошенко и избранный глава государства Владимир Зеленский договорились о встрече в ближайшее время.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Движение ограничено на Рязанском проспекте в Москве из-за ДТП
Движение транспорта ограничено на Рязанском проспекте по правому и среднему рядам в сторону центра Москвы из-за провала грузовика под грунт после аварии.
Обновлено вчера в 11:54
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина
Обновлено в 01:57
Хоккей
Екатеринбургский «Автомобилист» расстался с 11 хоккеистами
Обновлено в 02:58
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
Раскрыт размер ядерного арсенала США
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
Помпео: российские ЗРК не помешают вторжению США в Венесуэлу
Майк Помпео: «Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент (США) примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата».
Обновлено в 01:48
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Гаджеты
Теперь официально: AMD Navi выйдет в третьем квартале, будет дешевле Radeon VII
AMD ожидает, что во втором квартале розничный сегмент видеокарт продемонстрирует рост объёмов продаж и выручки, а выход Navi в третьем квартале только укрепит эту тенденцию.
Обновлено в 00:07
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Названы самые популярные кроссоверы на вторичном рынке Москвы
Эксперты «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в Москве.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Авто
10 пунктов ПДД, которые водитель должен знать наизусть
Теоретически, водитель должен знать все пункты Правил дорожного движения, да так, чтобы от зубов отскакивали.
Обновлено в 01:00
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31