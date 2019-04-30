Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублейРИА Новости вчера в 10:57

Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ. В 2017 году Бортников заработал 10,9 миллиона рублей.

Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей

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