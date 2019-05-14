Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 разаИнтерфакс 16:35
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
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Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Общество
Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже
Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.
Обновлено в 17:27
Наука
Глубоководные рыбы развили цветное зрение
Научные сотрудники Университета Базеля в Швейцарии провели серию исследований и пришли к заключению о том, что глубоководные рыбы смогли развить сверхчувствительное цветное зрение.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Политика
Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
На отдыхе дети Анны Хилькевич спят в комнате с няней
Обновлено в 16:28
Происшествия
В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера, и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено в 18:05
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить кофе летом
Ученые выяснили, что для поддержания тонуса организма достаточно употреблять до пяти чашек кофе в день.
Обновлено в 15:25
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк предстала лысой на новом фото
В кадре звезда предстала абсолютно лысой, но, судя по всему, это всего лишь грим.
Обновлено в 11:00
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Политика
Киев заявил о просьбе экс-бизнесмена из Москвы предоставить ему убежище
На Украине задержанные, по их словам, хотели получить политическое убежище.
Обновлено в 18:13
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Обновлено в 17:51
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Игры
Netflix приедет на Е3 2019, чтобы поделиться новостями об играх
Сервисный кинотеатр Netflix объявил о приезде на Е3 2019, где он не только представит игр по своей собственности, но и на «Колизее» выставки проведёт целую панель под названием «Воплощение ваших любимых сериалов в жизнь: превращение Netflix Originals в видеоигры».
Обновлено в 18:28
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 11:18
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В Евросоюзе прокомментировали выдачу российских паспортов в Донбассе
Как сообщает украинское издание "Европейская правда", министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поддержал предложение Киева ввести новые санкции против Москвы из-за упрощения процедуры предоставления российского гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Футбол
Джеррард: «Расизм портит российский футбол»
Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
Обновлено в 15:28
Политика
В Госдуме назвали ультиматум главы МИД Украины вульгарным шантажом
Ранее Климкин заявил, что Украина откажется от соблюдения минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкционное давление на Россию.
Обновлено в 13:21