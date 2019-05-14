Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 разаИнтерфакс 16:35
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
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Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Космос
Астронавтам удалось записать звуки сейсмических толчков на Луне
Сейсмометры миссий «Аполлон» собрали достаточно данных, чтобы учёные смогли доказать, что недра Луны остывают, тем самым вызывая сейсмические толчки на спутнике Земли.
Обновлено в 13:26
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено в 20:15
Футбол
«ПСЖ» может отдать за трех игроков «Реала» €210 млн
Трансфер Крооса оценивается в €80 млн, Иско — €60 млн, Бэйл — €70 млн.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки
Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Абрамов попросил Talpa засекретить итоги проверки российской версии шоу.
Обновлено в 12:01
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Гаджеты
Xiaomi выпустит книжку на электронных чернилах
Гаджет получит экран на базе электронных чернил диагональю порядка 8 дюймов с поддержкой 16 градаций серого и широкими кромками, чтобы было удобно держать.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Авто
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Кстати, кроссовер Opel Grandland X станет одной из первых моделей (наряду с коммерческими фургонами Vivaro и Zafira Life), которые приедут в Россию в конце 2019 года в рамках официального возвращения немецкой марки в нашу стану.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
Обновлено в 13:00
Технологии
Росгвардию оснастят машинами-«невидимками» с дронами
Холдинг "Росэлектроника" поставит Росгвардии незаметные в городской среде машины связи с дронами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Обновлено в 20:11
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Футбол
В «Болтоне» введено внешнее управление
В «Болтоне» из-за финансовых проблем введено внешнее управление. Причиной такого решения стали долги клуба.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.
Обновлено в 17:59
Политика
После чего жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии
Министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российскую пенсию после оформления гражданства РФ при условии, что они будут зарегистрированы на территории России.
Обновлено в 08:26
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 19:47
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Общество
Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»
Обновлено в 20:11
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 18:10