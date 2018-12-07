с чего всё началось

Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд. Доходы от экспорта природного газа за десять месяцев выросли на 30,9% — до $39,9 млрд.

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Энергетика Энергетика В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году В России в 2018 году может быть добыт рекордный объем газа - более 700 млрд куб. м. Об этом заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме "Газ России", сообщает РБК.

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Энергетика Энергетика Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.

Энергетика Энергетика Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере $20 млрд.

Энергетика Энергетика «Сибуру» предложили войти в новый газохимический проект в Сибири "Сибур" может стать партнером ИНК Иркутская нефтяная компания (ИНК), подконтрольная Николаю Буйнову, предложила "Сибуру" стать партнером в крупном газохимическом проекте в Восточной Сибири.

Энергетика Энергетика В Мурманской области отследили изменение цен на нефтепродукты У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 – изменений не зафиксировано, АИ-95 – изменений не зафиксировано, Дт/зим – увеличение на 80 копеек.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.

Энергетика Энергетика ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за ноябрь 2018 года Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за ноябрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".

Энергетика Энергетика Медведев объяснил причину бензинового кризиса в России По мнению Дмитрия Медведева, причиной бензинового кризиса стало сокращение доходов нефтяников.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» заплатил $768 млн дивидендов в 2018 году "По состоянию на 6 декабря 2018 года компания уже оплатила в государственный бюджет более 21,5 миллиарда гривен (768 миллионов долларов – ред.) дивидендов из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен (1,05 миллиарда долларов – ред.). Остаток в 7,9 миллиарда гривен (282 миллиона долларов – ред.) компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.

Энергетика Энергетика Киргизские нефтетрейдеры хотят от России больше Ранее министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев сообщил журналистам, что объемы экспорта нефтепродуктов в Киргизию будут зависеть от уровня профицита на казахстанском рынке.

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика В России разработан стандарты бункеровки СПГ Подразделение "Газпром нефти" "Газпромнефть Марин Бункер" стало инициатором внедрения стандарта бункеровки СПГ.