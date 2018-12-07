Энергетика
Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд. Доходы от экспорта природного газа за десять месяцев выросли на 30,9% — до $39,9 млрд.
Коммерсантъ02:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Энергетика
Россия отказалась идти на уступки ОПЕК
Россия не готова сокращать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ больше, чем на 150 тысяч баррелей в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:04
Энергетика
США впервые за 75 лет стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов
США впервые за 75 лет (с 1943 г.) стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, передает Bloomberg со ссылкой на данные минэнерго страны.
Обновлено в 04:43
Энергетика
Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»
Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».
Обновлено в 07:58
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено в 05:38
Энергетика
Правительство отменит регулирование цен на СПГ внутри России
Правительство в ближайшее время примет постановление об отмене регулирования цен на газ, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков.
Обновлено в 07:01
Энергетика
За неделю на Среднем Урале цены на бензин АИ-92 упали на 2 рубля
За неделю с 26 ноября по 2 декабря на Среднем Урале бензин АИ-92 подешевел на 2,03 рубля.
Обновлено в 07:29
Энергетика
Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года
Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере $20 млрд.
Обновлено в 01:48
Энергетика
«Сибуру» предложили войти в новый газохимический проект в Сибири
"Сибур" может стать партнером ИНК Иркутская нефтяная компания (ИНК), подконтрольная Николаю Буйнову, предложила "Сибуру" стать партнером в крупном газохимическом проекте в Восточной Сибири.
Обновлено вчера в 13:21
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» и Саудовская Аравия могут реанимировать LUKSAR
Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию проекта Luksar.
Обновлено в 04:18
Энергетика
ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за ноябрь 2018 года
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за ноябрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
«Газпром нефть» получила в ЯНАО новый участок для освоения
Территория расположена недалеко от Новопортовского месторождения Компания "Газпром нефть шельф" (принадлежит "Газпром нефти") выиграла аукцион на право пользования недрами Южно-Обского участка в Ямало-Ненецком автономном округе.
Обновлено в 07:18
Энергетика
Выбросы углекислого газа достигнут в этом году рекордных объемов
Выбросы углекислого газа в результате использования ископаемого топлива и работы промышленных предприятий вырастут в 2018 году более чем на 2% и достигнут новой рекордной отметки в 37,1 млрд тонн, сообщают участники проекта Global Carbon Project (GСР), опубликовавшие три отдельных исследования, пишет Phys.org.
Обновлено в 07:17
Энергетика
Что подразумевает новая энергетическая политика Турции
В 2017 году министерство энергетики и природных ресурсов объявило о новой национальной энергетической и горной политике, которая ознаменовала начало переходного периода для турецкого энергетического рынка.
Обновлено вчера в 12:00
Энергетика
На госшахтах Украины повысили цены на уголь
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины повысило на 10,4% цены на уголь, продаваемый государственными добывающими предприятиями, сообщает 6 декабря УНИАН.
Обновлено вчера в 07:24
Энергетика
Теплоснабжающие предприятия Вологды и Вологодского района задолжали поставщику более 1 млрд рублей
Всего по Вологодской области теплоснабжающие предприятия задолжали поставщику газа более 1 млрд рублей.
Обновлено в 03:24