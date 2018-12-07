Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд. Доходы от экспорта природного газа за десять месяцев выросли на 30,9% — до $39,9 млрд.

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

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