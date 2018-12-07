Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд. Доходы от экспорта природного газа за десять месяцев выросли на 30,9% — до $39,9 млрд.

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Энергетика Энергетика ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти Встреча ОПЕК завершилась соглашением по сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, министр энергетики Александр Новак назвал сделку "хорошим сигналом".

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Энергетика Энергетика Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.

Энергетика Энергетика Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.

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Энергетика Энергетика Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом» Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».

Энергетика Энергетика Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.

Энергетика Энергетика Нефтяники откроют новое месторождение в ЯНАО «Газпром нефть шельф», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», выиграла тендер на открытие нового месторождения и добычу природных ресурсов в ЯНАО.

Энергетика Энергетика «ЛУКОЙЛ» и Саудовская Аравия могут реанимировать LUKSAR Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию проекта Luksar.

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