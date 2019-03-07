Энергетика
Доходы России от экспорта электроэнергии в январе выросли вдвоеRambler News Service 06:28
Доходы России от экспорта электроэнергии увеличились в январе 2019 года в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до $91,6 млн, следует из материалов ФТС. В январе 2018 года показатель составил $46,8 млн.
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Политика
Почти вся Венесуэла осталась без электричества из-за сбоя
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Россия и Сирия призвали ООН решить проблему лагеря «Эр-Рукбан»
Россия и Сирия призывают ООН указать США на «недопустимость существования» в мире мест, подобных лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 02:18
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Позже в интервью программе «Эксклюзив» Собчак подтвердила, что в ее семейной жизни наступил тяжелый период, но отметила, что Виторган останется для нее родным человеком и отцом их сына.
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Финансы
Доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня
Доля золота в международных резервах России обновила рекорд, увеличившись за февраль с 18,8 до 19%, следует из данных Центробанка.
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Общество
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Космос
Маск похвалил российские ракеты
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Обновлено в 19:42
Политика
Российского посла вызвали в МИД Словакии
Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
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Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив
Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Политика
Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»
Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Политика
Гульнару Каримову обвинили в США во взятках на $865 млн
Обновлено в 15:38
Футбол
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей 1/8 финала еврокубков на этой неделе.
Обновлено в 20:11
Политика
Глава МИД Австрии назвала Путина хорошим танцором
Обновлено в 17:20
Общество
Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Спорт
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира
Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:46
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
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Обновлено в 04:38
Политика
В США скончался старейший член палаты представителей
В возрасте 95 лет в США из жизни ушел старейший член палаты представителей Ральф Холл. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:19
Футбол
«Зенит» проиграл «Вильярреалу» на своем поле
Петербургский "Зенит" проиграл "Вильярреалу" на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА со счетом 1:3. Счет в матче, на "Газпром-арене" открыли гости - на 33-ьй минуте матча отличился Висенте Иборра, затем спустя две минуты сравнять счет в матче сумел Сердар Азмун с передачи Роберта Мака.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Новое перемирие в Донбассе вступит в силу с 8 марта
Подгруппа по безопасности договорилась о введении перемирия в Донбассе с пятницы, 8 марта.
Обновлено в 13:32
Политика
Тимошенко посоветовала Порошенко отказаться от выборов
Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала действующего главу государства Петра Порошенко сделать жест доброй воли и отказаться от участия в президентской гонке.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске
Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии
Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 06:51
Политика
Глава Apple Тим Кук сменил имя в Twitter после оговорки Трампа
Глава американской корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своём аккаунте в Twitter после того, как президент США Дональд Трамп по ошибке назвал его «Тимом Эпплом».
Обновлено в 15:46
Происшествия
В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные
Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Политика
Госдума ужесточила ответственность за оскорбление госсимволов
Госдума приняла в третьем - окончательном - чтении законы о наказании за неуважительные публикации об обществе, государстве и госсимволах, а также о блокировке таких сообщений.
Обновлено в 04:17