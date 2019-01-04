Политика

Доходы Порошенко за прошлый год выросли в 82 раза
МИР 24
вчера в 12:09

Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза по сравнению с 2017 годом. Это следует из данных в едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций страны, пишут «Украинские новости».
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