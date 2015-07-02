Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 разКоммерсантъ вчера в 23:04
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом. Из налоговой декларации следует, что общая сумма его доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн).
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Происшествия
Новосибирский университет учредит стипендию в честь Наталии Филевой
Ассоциация выпускников Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) намерена учредить стипендию на факультете летательных аппаратов в честь погибшей накануне акционера S7 Наталии Филевой, сообщил в понедельник ТАСС президент ассоциации выпускников НГТУ Владимир Пономарев.
Обновлено в 01:23
Политика
В Госдуму внесли проект постановления о непризнании выборов на Украине
ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор
Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
Обновлено в 00:42
Политика
Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 23:31
Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца
Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
Врачи приняли рак пациентки за половое созревание
В Великобритании врачи приняли опухоль мозга пациентки за признаки полового взросления. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Более 2 млн рублей похитили из квартиры пенсионера в Новой Москве
Злоумышленник похитил более 2 млн рублей из квартиры пенсионера, расположенной в поселке Минзаг в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.
Обновлено в 01:37
Автоспорт
Леклер потерял скорость не из-за генератора MGU-H
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг информацию, что проблемы Шарля Леклера в ходе гонки были связаны с отказом генератора тепловой энергии MGU-H.
Обновлено вчера в 16:43
Технологии
СМИ сообщили об утечке личных данных россиян через кассовые аппараты
Мониторинг кассовой техники в РФ выявил мошеннические манипуляции, направленные на сбор персональных данных клиентов.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено вчера в 13:51
Интернет
Цукерберг предложил госорганам участвовать в регулировании интернета
По словам Цукерберга, государству следует активно участвовать в регулировании интернет-площадок, разрабатывая новые решения в сфере защиты личной информации пользователей.
Обновлено вчера в 03:33
Общество
Мэтр телевидения: Владимир Познер отмечает юбилей
Обновлено в 00:17
Политика
Китай ужесточил контроль за оборотом фентанила и его производных
Власти Китая включили фентанил и производные этого препарата в список подлежащих контролю нелекарственных веществ.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Как Ольга Дроздова помогла Дмитрию Певцову пережить гибель сына
Имея за плечами неудачный опыт семейной жизни, Дроздова снова замуж не спешила. Она долго не принимала предложение Дмитрия Певцова.
Обновлено в 00:00
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Общество
Власти назвали объём субсидий московским таксистам
Более чем на 700 млн рублей просубсидировали власти Москвы таксомоторные компании с 2012 года, что позволило значительно обновить их автопарк.
Обновлено в 01:13
Политика
«Открытая Россия» Ходорковского прекратила существование
Основанное опальным российским олигархом Михаилом Ходорковским общественное движение «Открытая Россия» будет самоликвидировано.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Теннис
Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне
Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено вчера в 19:19
Политика
На Украине идет подсчет голосов на президентских выборах
Серьезная борьба развернулась за второе. У Петра Порошенко менее 17%, почти на три процента от него отстает Юлия Тимошенко.
Обновлено в 00:36
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Путешествия
Россияне назвали самых воспитанных туристов
Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.
Обновлено в 00:48
Общество
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Ибрагимович исполнил паненку и завоевал для «Гэлакси» три очка
В матче регулярного сезона чемпионата США против "Портленд Тимберс" нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" показал эффектную игру и принес своей команде победу (2:1). В начале встречи форвард едва не сотворил футбольный шедевр, пробив по воротам, находясь к ним спиной, но мяч угодил в штангу.
Обновлено в 01:42