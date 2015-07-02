Доходы Порошенко за год выросли в 95 разКоммерсантъ вчера в 23:04

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом. Из налоговой декларации следует, что общая сумма его доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн).

Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

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