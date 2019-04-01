Доходы Порошенко за год выросли почти в сто разРЕН ТВ вчера в 21:27

Действующий президент Украины Петр Порошенко за минувший год заработал почти 1,56 миллиарда гривен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций Украины. В документе говорится, что глава государства за 2018 год получил 336 тысяч гривен в качестве зарплаты.

Доходы Порошенко за год выросли почти в сто раз

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