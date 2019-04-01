Экономика

Доходы Порошенко за год выросли почти в сто разРЕН ТВ вчера в 21:27

Действующий президент Украины Петр Порошенко за минувший год заработал почти 1,56 миллиарда гривен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций Украины. В документе говорится, что глава государства за 2018 год получил 336 тысяч гривен в качестве зарплаты.
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Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

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В приложении "Google Карты" в честь 1 апреля появилась встроенная игра "Змейка".
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Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.
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Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом»

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем 30-го тура серии А с Кальяри.
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Футбол

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У московского "Спартак" не получилось договориться с Георгием Мелкадзе. Вероятно форвард покинет команду ближайшим летом.
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Происшествия

Бойцы СОБРа штурмом взяли квартиру известного вора в законе в Москве

Срочные новости из столицы: в Москве бойцы СОБРа штурмом взяли квартиру известного 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, более известного в уголовной среде как Мелия.
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Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
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В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

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Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.
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Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
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Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса

Актриса Таня Мале, сыгравшая Тилли Мастерсон, одну из девушек суперагента Джейма Бонда, скончалась в возрасте 77 лет.
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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.
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«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Теллеса за 30 млн евро

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Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
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В Ижевске самолет вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета из-за хлопка в правом двигателе.
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